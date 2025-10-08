Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić predstavil nové plány na podporu rozvoja vinárskeho sektora a zlepšenie vodnej infraštruktúry v krajine. Zdôraznil, že stabilné zásobovanie vodou je kľúčovým predpokladom pre udržateľnú poľnohospodársku výrobu a ďalší rast vinárstva, ktoré v Srbsku prechádza obdobím intenzívnej obnovy.
Ako povedal, ministerstvo v spolupráci s miestnymi samosprávami a výrobcami v nadchádzajúcom období vypracuje model opätovného zavedenia stimulov na artézske studne, ako aj ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k stabilnému zásobovaniu vodou pre poľnohospodársku výrobu a k ďalšiemu rozvoju vinárskeho priemyslu v Srbsku.
Uviedol, že ministerstvo systematicky podporuje sektor výroby vína, pričom v nadchádzajúcom období bude osobitná pozornosť venovaná zlepšeniu vodnej infraštruktúry.
„Naším cieľom je, aby sme sa na svetových trhoch prezentovali hotovými, kvalitnými výrobkami, najmä tými, ktoré nesú označenie geografického pôvodu, a aby sme vinárov podporili komplexne – od zakladania vinohradov až po zabezpečenie vody,“ uviedol minister.
Minister dodal, že vinohradníctvo v našej krajine momentálne prechádza intenzívnou fázou obnovy a rozvoja, a zdôraznil, že Srbsko bude naďalej podporovať vinohradníkov prostredníctvom nových stimulov.