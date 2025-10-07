Prezident Srbska Aleksandar Vučić otvoril Dom e-Správy – budovu verejnej správy, ktorá je, ako uviedol na svojom facebookovom profile, otvorená pre všetkých občanov. Zároveň bolo otvorené aj kreatívno-inovatívne, multifunkčné a digitálne centrum Ložionica.
Ako prezident uviedol, v Dome e-správy sa budú na jednom mieste riešiť problémy, získavať dokumenty a odpovede na otázky občanov. „Tým sa skráti dĺžka administratívnych postupov a verejná správa bude efektívnejšia, jednoduchšia a dostupná všetkým,“ uviedol prezident.
Centrum Ložionica je určené na výstavy, prednášky, predstavenia a filmy, ako aj koncerty a veľtrhy. Celková plocha komplexu je 23 200 štvorcových metrov a autorským tvorcom projektu je Národná platforma Srbsko tvorí.