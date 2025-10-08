1754 – zomrel britský básnik, realistický dramatik, prozaik a žurnalista Henry Fielding.
1856 – Veľká Británia viedla druhú „ópiovú vojnu“ proti Číne, do ktorej sa zapojilo Francúzsko. Keď Briti a Francúzi obsadili Kanton v roku 1857, Čína kapitulovala.
1860 – bolo spustené telegrafné spojenie medzi San Franciscom a Los Angeles.
1894 – narodil sa srbský sochár Rista Stijović, člen Srbskej akadémie vied a umení. Štúdium začal na umeleckej škole v Belehrade a po prechode hôr dnešného Albánska počas prvej svetovej vojny sa dostal so srbskou armádou na Korfu, odkiaľ odišiel do Marseille, potom do Paríža, kde študoval a vystavoval.
1912 – začala sa prvá balkánska vojna.
1939 – počas druhej svetovej vojny Nemecko pripojilo veľkú časť územia Poľska k Tretej ríši.
2004 – zomrel francúzsky postmoderný filozof Jacques Derrida, zakladateľ dekonštrukcie – dekonštruktivistického prístupu k literárnym a filozofickým text.
2008 – Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov väčšinou hlasov prijalo návrh rezolúcie, ktorou Srbsko žiadalo Medzinárodný súdny dvor o poradné stanovisko k zákonnosti jednostranne vyhlásenej nezávislosti Kosova a Metóchie. Za rezolúciu hlasovalo 77 prítomných krajín, šesť bolo proti a 74 sa zdržalo hlasovania.