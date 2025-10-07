Dnes sa začalo prvé zasadnutie riadneho jesenného obdobia Národného zhromaždenia. Na rokovacom programe je 47 bodov, medzi ktorými sú aj návrhy zákonov upravujúcich otázku legalizácie.
V súvislosti s tým predsedníčka parlamentu Ana Brnabićová povedala, že dnes začína svoju činnosť Call centrum pre všetkých občanov, ktorí môžu v rámci IT kancelárie zavolať a získať všetky informácie, alebo položiť otázky týkajúce sa legalizácie.
„V piatok budeme v Národnom zhromaždení mať veľké stretnutie so všetkými primátormi a predsedami obcí, aby sme ich informovali o všetkých záležitostiach a začali pracovať na legalizácii,“ povedala Brnabićová.