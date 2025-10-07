Druhá edícia kolektívnej výstavy detských prác, ktoré vznikli počas detskej školy kreslenia a maľovania, bola otvorená v sobotu 4. októbra vo výstavnej sieni Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec.
Aj toto druhé pokračovanie školy kreslenia, ktorá prebiehala v posledných piatich mesiacoch, pozostávalo z viacerých častí. Prvé kolo tohto základného školenia detí maliarskym technikám bolo úspešne ukončené pred rokom a absolvovalo ho 17 detí. Posmelení zdarom v tejto myšlienke pokračovali aj tento rok a účasť v škole kreslenia a maľovania bola dvojnásobne väčšia ako vlani. Boli to deti vo veku od 7 do 13 rokov a pracovali v rámci projektu Učím sa kresliť a maľovať. Vedúca projektu Anna Legíňová deťom vštepovala základy výtvarného umenia technikami kreslenia ceruzkou a uhlíkom. Lektorky pre lavírovaný tuš boli Daniela Marková a Ivana Struhárová, akvarelovú techniku mali na starosti Savo Spremo a Miluška Snidová-Miškovićová, akrylovou technikou deti viedla Anna Legíňová a kombinovanú techniku mala na starosti Ivana Struhárová, kde deti vyskúšali maľovanie kávou. Veľkou pomocou počas päťmesačnej edukácie detí boli asistentky Dajana a Anna Ilićové, Anna Struhárová a Katarína Breuningová. Školiteľka deti rozdelila do štyroch skupín, s ktorými potom pracovali jednotliví lektori a dobrovoľníci – asistenti.
Ako svojrázne finále tohto podujatia bolo otvorenie kolektívnej výstavy Detská maliarska paleta 2, ktorú si naplánovali na október počas Detského týždňa. Na otvorení výstavy sa prihovárali organizátori, lektori. a potom absolventom školy kreslenia udelili aj diplomy. Túto chvíľu im prikrášlili aj Emília Grňová, žiačka 3. ročníka HŠ Josipa Slavenského v Novom Sade, a Danilo Valtner, žiak 3. ročníka HŠ Petra Konjovića v Bečeji skladbami na syntetizátore. Na výstave, ktorá potrvá do 12. októbra, si možno pozrieť až 156 prác, ukážku ako deti zdolali rôzne výtvarné techniky.