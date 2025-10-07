Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva dnes oznámilo, že poľnohospodárska inšpekcia počas tohto roka vykonala zvýšené kontroly predaja vína, páleného a piva na celom území Srbska, s cieľom ochrany spotrebiteľov a zabezpečenia kvality a bezpečnosti týchto nápojov na domácom trhu.
Celkovo bolo vykonaných 1 876 inšpekčných kontrol, pričom v 176 prípadoch boli zistené nezrovnalosti so zákonnými predpismi. Inšpektori vydali 34 rozhodnutí o odstránení nedostatkov, najmä pre neúplné označenie v srbskom jazyku, ako aj 142 rozhodnutí o zákaze predaja výrobkov, ktoré nemali doklady o bezpečnosti, alebo neboli správne označené.
Bol zakázaný predaj nápojov v celkovom množstve 12 416 litrov, v odhadovanej hodnote 9 875 100 dinárov.