Každoročné podujatie venované pozorovaniu vtáčej migrácie je obľúbené medzi milovníkmi prírody a zvierat aj v Báčskom Petrovci. V prvý októbrový víkend už 30 rokov sa na celom svete organizuje a k nemu sa pripojilo viac ako milión účastníkov.
Tento rok sa pozorovanie vtákov opäť uskutočnilo aj na pobreží kanála vedľa Báčskeho Petrovca, a to v sobotu ráno 4. októbra.
Profesor biológie a organizátor tejto akcie v mene Spoločnosti pre ochranu a skúmanie vtákov Srbska Andrej Medveď vyzval žiakov, rodičov a učiteľov, aby sa pridali – a skupina asi 50 ochotníkov sa zúčastnila tejto aktivity.
Teplo sa obliekli a so sebou si vzali aj ďalekohľady, aby vtáky v našom prostredí lepšie rozpoznali. Dostali aj letáčiky, do ktorého si poznamenali, ktoré vtáky v petrovskom stanovišti aj videli.
Hneď na začiatku ich z vody privítali labute a počas prechádzky od pontónového mosta po Širinu a späť pozorovali aj holuby, hrdličky, sliepočky vodné, sokoly, myšiaky, bažanty, datle, straky, havrany, sýkorky, škorce, drozdy, stehlíky, vrabce a iné tunajšie vtáky.