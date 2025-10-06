Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera vyhlásil, že prezidentské a parlamentné voľby v Srbsku sa spoločne uskutočnia v decembri 2026 a možno aj skôr a dodal, že sa Ústava Srbska nebude meniť, teda, že nebude zase kandidovať na funkciu prezidenta.
„Oficiálne mi zostáva ešte rok a pol do konca mandátu. Pravdepodobne však tento mandát potrvá kratšie a pravdepodobne pôjdeme spolu na prezidentské a parlamentné voľby v decembri 2026, možno aj o niečo skôr. Som blízko konca svojho mandátu. Nechcem meniť Ústavu Srbska. Nebudem sa znovu uchádzať o funkciu prezidenta,“ vyhlásil včera prezident Vučić.