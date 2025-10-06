V Kysáči je už niekoľko dní rušno, keďže prebieha rekonštrukcia ciest v niekoľkých uliciach. Projekt financuje mesto Nový Sad a realizuje ho VKP Put, ktorý postupne opravuje poškodené úseky.
V rámci tohto projektu sa už zrekonštruovala Štúrova ulica, prvá polovica Vojvodinskej ulice je tiež kompletne opravená, zatiaľ čo sa druhá polovica práve dokončuje.
Práce prebiehali aj v ďalších uliciach a úplne sú ukončené v Masarykovej ulici od odbočky na nový nadjazd až po Benešovu, ďalej v uliciach: Vojvodu Tankosića, Vuka Karadžića, Svätosávskej a Čmelíkovej.
Po dokončení prác by všetky komunikácie v Kysáči mali byť bezpečné, prehľadné a predovšetkým v lepšom stave.