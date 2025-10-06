Príslušníci Správy dopravnej polície budú odo dnes do 12. októbra realizovať medzinárodnú akciu Fokus na ceste, zameranú na odhaľovanie a sankcionovanie priestupkov nesprávneho používania mobilného telefónu vodičmi.
Počas akcie bude kontrolované aj nesprávne používanie mobilného telefónu a slúchadiel chodcami pri prechádzaní cez cestu. Akcia sa súčasne uskutoční vo všetkých 34 členských štátoch európskej organizácie ROADPOL.
Používanie mobilného telefónu počas jazdy zvyšuje riziko dopravnej nehody štyrikrát až dvadsaťkrát, čo tento priestupok radí medzi aktuálne najväčšie problémy bezpečnosti cestnej premávky, uvádzajú v oznámení.
Podľa údajov Agentúry pre bezpečnosť cestnej premávky približne 5 % chodcov nesprávne používa mobilný telefón alebo slúchadlá pri prechádzaní cez cestu, zatiaľ čo podiel vodičov, ktorí nesprávne používajú mobilný telefón počas jazdy, sa pohybuje od 4 do 8 %.