Hložianski aktivisti združenia EKOS v sobotu 4. októbra pripravili ďalšie v rade jesenných podujatí, ktoré si naplánovali uskutočniť počas roka. Prednedávnom sme zaznamenali ich úspešnú akciu pri Medzinárodnom dni ochrany ozónovej vrstvy. Ďalším mimoriadne vydareným podujatím, ktoré tradične organizujú hložianski ekológovia, boli Jesenné detské dielne.
Hoci jesenné počasie nežičilo, návštevnosť detí a ich rodičov bola zase veľmi dobrá a deti sa s radosťou zapájali do práce v rámci ponúknutých dielní a k tomu aktivisti pre účastníkov dielní pripravili aj lepníky a iné slané a sladké dobroty, ako aj občerstvenie.
Podľa slov organizátorov potešili ich aj tohtoročný veľký záujem a vysoká návštevnosť.
V rámci ekologickej soboty deťom boli ponúknuté tieto dielne: makramé – výroba textilných výrobkov umeleckým viazaním uzlov (viedla ju Anna Turanová), robenie strašiakov (v organizácii Ondreja Zahorca), aranžovanie kvetín (mala na starosti Viera Turčanová), výroba umeleckých artefaktov z rastlinného materiálu (viedla Mária Balcová), dielňa maľby listami a netradičnými technikami (Milina Balážová), ako aj výtvarná čítacia dielňa (viedla Anna Vršková a čítala Alena Pešková), ako aj výtvarnícka dielňa (mal ju na starosti Karol Bartoš).