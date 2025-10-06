Presne napoludnie v sobotu 4. októbra sa konala slávnostná recepcia Rady Miestneho spoločenstva v Kovačici, ktorou oficiálne odštartovali tohtoročné oslavy Kovačického októbra.
Úvodné slová patrili predsedovi Rady Miestneho spoločenstva v Kovačici Adamovi Jonášovi, ktorý poznamenal, že aj tohtoročné, v poradí 74. októbrové oslavy, majú bohatý program s početnými podujatiami.
Slova sa ujali aj hostia, a to predseda Obce Kovačica Petar Višnjički, predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, predseda Matice slovenskej v Srbsku Juraj Červenák a veľvyslanec SR v Srbsku JE Michal Pavúk.
Na záver slávnostného ceremoniálu bola udelená hodnosť čestného občana Kovačice honorárnemu konzulovi Srbska na Slovensku Mojmírovi Vrlíkovi, ktorý následne oficiálne otvoril tohtoročný Kovačický október.
Zasadnutie spevom spestrila Dievčenská spevácka skupina pôsobiaca pri DK 3. októbra v Kovačici, pod vedením hudobníka Pavla Tomáša st.