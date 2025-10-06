1459 – narodil sa nemecký geograf, cestovateľ, moreplavec a kozmograf v portugalských službách Martin Behaim, tvorca najstaršieho zachovaného glóbusu.
1536 – anglický náboženský reformátor a prekladateľ Biblie William Tyndale bol upálený na príkaz kráľa Henricha VIII.
1878 – zomrel srbský filantrop Ilija Milosavljević Kolarac, veľkoobchodník, jeden z najväčších obchodníkov s potravinami v tej dobe v Európe.
1889 – na bulvári Clichy v Paríži otvorili bratia Ollerovci legendárny tanečný lokál Moulin Rouge.
1893 – v Belehrade začala fungovať prvá verejná elektráreň.
1894 – narodil sa srbský spisovateľ Momčilo Nastasijević, jedna z najsilnejších poetických osobností srbskej literatúry medzi dvoma svetovými vojnami a predchodca modernej srbskej drámy.
1908 – na základe Londýnskej dohody sa ku Grécku pripojila Kréta, ktorá bola od roku 1898 v rámci Osmanskej ríše autonómnym ostrovom.
1927 – americkou premiérou filmu Jazz Singer v hlavnej úlohe s Alom Jolsonom sa začala éra zvukového filmu.
1973 – začala sa tzv. Jomkippurská vojna. Egyptské a sýrske vojská napadli izraelské. Vojna sa začala v najposvätnejší deň židovského kalendára – Jom Kipur.
2000 – Slobodan Milošević, dovtedy predseda JZR, zablahoželal novozvolenému prezidentovi Vojislavovi Koštunicovi k víťazstvu.