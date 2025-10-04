Ani príliš chladné počasie pre toto ročné obdobie nebolo prekážkou, aby sa dnes na novom Mestskom námestí v centre Inđije uskutočnil Veľtrh tvorivosti vidieckych žien vo Vojvodine.
Ide o tradičné podujatie, ktoré sa každoročne koná v inom meste pri príležitosti Medzinárodného dňa vidieckych žien, ktoré si pripomíname 15. októbra. Obec Inđija bola už po druhýkrát dobrou hostiteľkou tohto podujatia, ktorého cieľom je poukázať na významný prínos žien na vidieku – ich úlohu pri rozvoji poľnohospodárstva, zachovávaní kultúrneho dedičstva, zlepšovaní kvality potravín a v boji proti chudobe.
Ústav pre rovnoprávnosť pohlavia v spolupráci s Obcou Inđija a za podpory Pokrajinskej vlády úspešne zorganizovali v poradí Veľtrh tvorivosti vidieckych žien vo Vojvodine – predstaviteľky združení či spolkov žien z početných vojvodinských prostredí predstavili sa svojou rozmanitosťou, bohatou kultúrnou, gastronomickou a remeselníckou ponukou. Veľtrh bol krásnou príležitosťou, aby vidiecke ženy predstavili svoje výrobky, preniesli tradíciu a poukázali verejnosti na svoju úlohu v zachovávaní vidieckeho spoločenstva.
I tohtoročného veľtrhu sa zúčastnili ženy z takmer 200 združení z celej Vojvodiny, ktoré návštevníkom predstavili svoje ručné práce, suveníry, textilné výrobky, či tradičné domáce jedlá. Hostia a hostitelia najprv vykonali kratšiu obchôdzku stánkov, kde sa porozprávali s vystavovateľkami rozličných výrobkov. Potom nasledoval slávnostný otvárací program, ktoré hymnickou piesňou Srbska otvorili sestry Marija a Marina Gobovićové. Pozdravné príhovory mali Aleksandra Ćirićová-Boškovićová, pokrajinská tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločnosťami, Ivana Krsmanovićová, riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť, a Marko Gašić, predseda Obce Inđija. Vo svojich príhovoroch poukázali na význam usporiadania takýchto podujatí, ktoré promujú tvorivosť vidieckych žien a ich príspevok k rozvoju spoločenstva a zároveň aj udelili odmeny najúspešnejším ženám na veľtrhu v jednotlivých kategóriách.
Návštevníci veľtrhu sa kochali aj v bohatom kultúrno-umeleckom programe, ktorý dotvoril príjemnú atmosféru podujatia. Na veľtrhu tvorivosti vidieckych žien udelené boli aj odmeny pre najkrajšie upravený stánok, ako aj pre najchutnejšie slané a sladké špeciality a najkrajšiu interpretáciu tradičného výrobku.
Podľa rozhodnutia odbornej poroty najkrajšie upravený stánok mal Aktív žien zo Šajkaša, najchutnejší sladký koláč pripravili po starej receptúre ženy zo združenia z Neradinu, kým v kategórii slaných pochúťok najchutnejšiu špecialitu upiekli ženy zo združenia zo Silbaša. Odmenu za autentickú ručnú prácu si z Inđije odniesli pre vyšívaný uterák členky Združenia Lenka z Odžakov.