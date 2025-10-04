Pietnym položením vencov k pomníku padlých bojovníkov na námestí v piatok 3. októbra sa oficiálne začali tohtoročné oslavy Kovačického októbra. Pre daždivé počasie sprievodný program sa uskutočnil v malej sieni Domu kultúry.
V programe vystúpil chór penzistov Viva la Musica, ktorého členovia pod vedením Alžbety Hriešikovej zaspievali dve piesne. Predstaviteľ Združenia bojovníkov Ján Jonáš pripomenul udalosti z druhej svetovej vojny a tunajších občanov, ktorí sa zúčastnili v bojoch, ako aj oslobodenie Kovačice dňa 3. októbra 1944. Prítomným sa na záver prihovoril predseda Rady Miestneho spoločenstva Adam Jonáš.
V kladení vencov sa zúčastnili aj členovia Táborníckeho oddielu Jánošík z Kovačice.