Piaty volejbalový turnaj Aleksandra Zavaroša-Saleho, venovaný mladému volejbalistovi, ktorý svoju životnú púť ukončil priskoro, usporiada Volejbalový klub Kulpín v sobotu 4. októbra.
V harmonograme podujatia je o 13.00 hod. odchod na cintorín a od 14.00 do 19.00 hod. sa v telocvični Základnej školy Jána Amosa Komenského odohrajú volejbalové zápasy.
Na memoriálnom turnaji sa zúčastnia: VK Sombor, VK Proleter Zreňanin, VK Severný Banát Kikinda a domáci klub VK Kulpín.
Z volejbalového klubu pozývajú fanúšikov, aby svojou prítomnosťou podporili a zveličili toto športové podujatie v Kulpíne.