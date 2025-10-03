V Združení petrovských výtvarných umelcov zrealizovali školu kreslenia a maľovania pre deti. Bolo to v rámci projektu Učím sa kresliť a maľovať.
Zajtra 4. októbra 2025 o 17. hodine v priestoroch Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec otvoria kolektívnu výstavu Detská maliarska paleta. Výstava potom potrvá. do 12. októbra.
Ide o záverečnú fázu školy kreslenia a maľovania pre deti. Táto výstava detských prác je výsledkom skúšania rôznych techník maľovania a kreslenia počas školy kreslenia. Prezentované budú techniky kreslenia: ceruzka, uhlie a tuš. Techniky maľby sú: akvarel, akryl a kombinovaná technika.