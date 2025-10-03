Ruská strana v rokovaniach o amerických sankciách, ktorých uplatňovanie bolo odložené do 8. októbra, navrhuje, aby spoločnosť NIS nakupovala časť americkej ropy, čo by bolo jedným z riešení tejto situácie, píše agentúra Tanjug.
Tak by NIS, v prípade, že USA tento návrh prijmú, nakupoval určitý solídny objem americkej ropy a dopravoval ju cez Jadranský ropovod (JANAF), pričom by sa miešala s inou surovou ropou.
Ako ďalej uvádzajú, rovnako nie je reálnou možnosťou, aby NIS úplne prešiel na spracovanie americkej ropy, aby mohol pokračovať v činnosti bez sankcií, pretože naša rafinéria na to nie je technologicky konfigurovaná.