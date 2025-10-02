Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa počas samitu Európskej politickej spoločnosti stretol s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.
Rozhovor ohodnotil ako veľmi dobrý a otvorený. Ako uviedol na svojom instagramovom profile, hovorili o všetkých dôležitých otázkach aktuálneho bezpečnostného a geopolitického kontextu Európy a krízových regiónov, v ktorých stále prebiehajú konflikty.
„Osobitne sme prerokovali situáciu na západnom Balkáne a úlohu Srbska pri zachovaní stability a mieru v zložitých podmienkach, v ktorých žije srbský národ, najmä na Kosove a Metóchii,“ napísal prezident.