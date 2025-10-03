1226 – zomrel František z Assisi, taliansky mních, zakladateľ rímskokatolíckeho mníšskeho rádu pomenovaného po ňom – františkáni.
1762 – narodil sa v Slanici na Orave katolícky kňaz, jazykovedec a kodifikátor prvej spisovnej formy slovenského jazyka na báze západoslovenských nárečí Anton Bernolák. Bernolákovčina sa neujala ako celonárodný spisovný jazyk, mala však význam pre ďalšie formovanie slovenského jazyka.
1791 – narodil sa spisovateľ Sima Milutinović Sarajlija, predchodca srbských romantikov. Prezývku dostal podľa miesta narodenia. Vzdelanie získal v Belehrade, Zemune, Szegede, Sriemskych Karlovciach.
1848 – panovník Ferdinand V. rozpustil uhorský snem a v Uhorsku vyhlásil vojnový stav. Za hlavného veliteľa všetkých vojsk vymenoval Josipa Jelačića.
1866 – po siedmich týždňoch sa vojna medzi Rakúskom a Talianskom skončila Viedenskou zmluvou, ktorou Taliansko dostalo pokrajinu Benátky.
1895 – narodil sa slávny ruský básnik Sergej Alexandrovič Jesenin.
1899 – John S. Thurman patentoval prvý motorový vysávač.
1906 – účastníci prvej Medzinárodnej konferencie o bezdrôtovej telegrafii v nemeckom Berlíne schválili volanie SOS ako medzinárodný núdzový signál.
1929 – Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov bolo premenované na Juhoslovanské kráľovstvo.
1932 – Irak získal nezávislosť a stal sa členom Spoločnosti národov.
1990 – dva nemecké štáty vytvorené po druhej svetovej vojne sa zjednotili a Nemecká demokratická republika (východná) sa stala integrálnou súčasťou Spolkovej republiky Nemecko.
2005 – Rada ministrov Európskej únie schválila začatie rokovaní so Srbskom a Čiernou Horou o uzavretí Stabilizačnej a asociačnej dohody.