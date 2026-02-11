Liečivé bylinky v minulosti nezastupiteľné miesto v každej domácnosti. Počas jari a leta sa zbierali, sušili, macerovali v olejoch či alkohole a v zime tvorili základ domácich „lekární“, a, samozrejme, nie iba počas zimy, ale boli poruke počas celého roka. Zásoby lipového kvetu, materinej dúšky, harmančeka či nechtíka neboli otázkou alternatívy, ale bežnej starostlivosti o zdravie rodiny.
Aj dnes sa čoraz viac ľudí vracia k tomuto princípu – pripravovať si vlastné tinktúry, masti, sirupy či bylinné likéry. Presne na tomto prepojení tradície, prírody a moderného poznania stojí aj práca Adama Števku, rodáka z Aradáča, ktorý dnes pôsobí v Novom Sade.
Adam Števko vyštudoval mechatroniku na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, no po návrate zo Slovenska do Srbska v roku 2021 sa jeho životný smer výrazne zmenil. Sám priznáva, že po návrate „hľadal samého seba“. V tom období sa intenzívne venoval vede, organizoval semináre a workshopy a postupne sa stále viac približoval k prírode, bylinkám a ľudovému liečiteľstvu.
Absolvoval množstvo seminárov zameraných na alternatívnu medicínu, prirodzený spôsob života a spiritualitu. Práve tu spoznal ľudí, ktorí významne ovplyvnili jeho ďalšiu cestu. Medzi nimi bola aj bylinkárka Mirjana Petrovićová, autorka knihy Sunčeva trpeza, od ktorej – spolu s jej troma blízkymi spolupracovníčkami – získal veľké množstvo praktických poznatkov o liečivých rastlinách, ich zbere, spracovaní a využití v každodennom živote.
Jednou z oblastí, ktorej sa Adam začal systematicky venovať, bolo prepojenie liečivých byliniek s alkoholom. Nie z pohľadu konzumu, ale ako technologického a konzervačného prostriedku. Kvalitný etylalkohol alebo domáca pálenka totiž dokážu veľmi efektívne viazať a uchovávať biologicky aktívne látky z rastlín.
Tak vznikli prvé tinktúry – koncentrované bylinné výťažky, ktoré sa vyrábajú tak, že približne 80 % objemu nádoby tvoria bylinky, zvyšok alkohol. Zmes sa necháva lúhovať šesť týždňov, následne sa precedí a filtruje. Výsledný produkt sa dávkuje po kvapkách, najčastejšie do vody. Tento spôsob spracovania je podľa Adama ideálny najmä na obdobie, keď organizmus potrebuje podporu, no čerstvé bylinky nie sú dostupné.
OKADI – ZNAČKA S MYŠLIENKOU OČISTY
Spolu s priateľkou Katarínou vytvorili značku Okadi, ktorej názov vznikol symbolickým spojením ich mien. Zároveň odkazuje na očistu – fyzickú aj duševnú. Tak ako sa v rôznych kultúrach kadí priestor bylinami, myrhou či kadidlom (srb. tamjan), aj ľudské telo sa podľa Adama dá „očistiť“ a uviesť do rovnováhy pomocou liečivých rastlín.
Dnes Okadi ponúka široký sortiment výrobkov, ktorých jadro je postavené na sezónnosti a potrebách organizmu. Obzvlášť sú dnes vyhľadávané bylinné likéry – najmä zázvorový, ale aj mätový, orechový či deväťbylinkový. Okrem chuti sú vnímané aj ako funkčné produkty podporujúce trávenie a prekrvenie.
Z tinktúr ide o štyri základné zmesi: Imuno mix – zameraný na podporu obranyschopnosti, Detox tinktúra – stimulujúca činnosť vnútorných orgánov, Bronchy mix – určený na podporu dýchacích ciest a čriev, Kvapky mieru – upokojujúce kvapky vhodné najmä pred spaním.
Veľkú časť produkcie tvorí prírodná kozmetika. Balzamy z nechtíka lekárskeho, levandule, tymianu s kakaom, slamihy piesočnej (srb. smilje) či šalvie sa vyrábajú ešte so včelím voskom, olivovým a slnečnicovým olejom a prírodnými éterickými olejmi. Podobne jednoduché zloženie majú aj prírodné deodoranty na báze sódy bikarbóny, bambuckého masla, kokosového oleja, a éterických olejov, ktoré umožňujú pokožke prirodzene fungovať bez upchávania pórov.
Sortiment dopĺňajú ručne vyrábané mydlá s kurkumou, šafranom či chia semienkami, ružová vodička na pleť a sérum zo slamihy piesočnej.
PESTOVANIE, ZBER A REŠPEKT K PRÍRODE
Adam verí, že záujem o bylinky a prírodné produkty bude ďalej rásť. „Ľudia sa pomaly vracajú k prírode. Bylinky nám pomáhajú vrátiť sa k sebe samým. Majú v sebe múdrosť, ktorú moderná medicína nie vždy dokáže nahradiť,“ hovorí. Ako základ každej domácnosti odporúča mať poruke zázvor, kurkumu, korenie, lipu, materinu dúšku, rebríček, bobkový list či nechtík.
Základnou surovinou sú bylinky. Časť z nich si Adam s Katarínou pestujú sami v Aradáči – najviac mätu, harmanček, nechtík, ale aj zeleninu, ktorú tiež využívajú pri výrobe liečivých produktov. Všetko v organickom režime, bez chémie. Ďalšie bylinky získavajú od overených pestovateľov alebo priamo z prírody, najmä z horských oblastí. „Divé bylinky, ktoré rastú samovoľne, majú často viac účinných látok než pestované,“ vysvetľuje Adam.
Výrobky Okadi si našli zákazníkov nielen v Srbsku, ale aj v zahraničí. Najviac sa predávajú na trhoch a bazároch v Belehrade a Novom Sade. Najväčší záujem je dlhodobo o zázvorový likér, balzam zo slamihy piesočnej a tinktúru Imuno mix. Pri výrobe Adamovi a Kataríne pomáhajú rodinní príslušníci a priatelia.
Príbeh Adama Števka tak nie je len príbehom jedného bylinkára a výrobcu prírodných produktov, ale aj obrazom širšieho trendu – snahy o návrat k prírode, sezónnosti a zodpovednému spracovaniu liečivých rastlín, ktoré majú v poľnohospodárstve aj v živote človeka stále svoje pevné miesto.