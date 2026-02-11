Druhou zo série aktivít v rámci pripomínania si Dňa štátnosti na Gymnáziu Branka Radičevića v Starej Pazove bolo včera večer založenie literárneho klubu Literárny kútik a literárne stretnutie žiakov pod názvom Vlastenecká poézia.
Mirjana Pešićová, profesorka srbského jazyka a literatúry na gymnáziu, povedala, že literárny klub, ktorý inicioval Dimitirje Mihajlović, žiak štvrtého ročníka, otvárajú po prvý raz. Zo synergie dvoch ideí – profesorkinej a žiackej – vznikol kreatívny literárny klub s názvom Literárny kútik. Pozostáva z troch aktivít: kreatívne písanie, dráma a dráma vo vzniku a diskusia o literárnych dielach. Žiaci gymnázia prejavili veľký záujem o tento literárny klub a zatiaľ sa prihlásilo približne 40 žiakov. Práca v klube bude prebiehať v tematických blokoch, kde budú samotní žiaci navrhovať témy na základe prečítaných diel a následne sa rozhodnú pre spôsob realizácie – či už pôjde o písanie, dramatizáciu, herectvo alebo diskusiu. V pláne majú aj iné projekty, akými sú napr. literárne a poetické večierky.
Na založení klubu sa zúčastnili aj žiaci a profesori zo základných škôl a rodičia žiakov gymnázia, ktorí píšu poéziu. Atmosféra podujatia bola mimoriadne príjemná a jedinečná. Na úvod programu sa prítomným prihovorili profesorka Pešićová a riaditeľka gymnázia Ľudmila Rakočevićová.
Program pokračoval dielňou, ktorá mala aj svojrázny súťažný charakter, kde sa s vlasteneckou tvorbou prestavili žiaci gymnázia a žiaci z hosťujúcich dvoch pazovských základných škôl.
Medzi účastníkmi bola aj Katarína Nikolićová, žiačka Základnej školy Simeona Aranického v Starej Pazove, ktorá navštevuje hodiny fakultatívnej výučby slovenského jazyka a literatúry. Tieto hodiny vedie profesorka slovenského jazyka a literatúry Vladislava Havranová, ktorá bola na podujatí prítomná a hrdá na svoju žiačku, keďže Katarína predniesla vlastnú tvorbu v slovenskom jazyku.
Pre najúspešnejších milovníkov krásneho slova pripravili organizátori podujatia odmeny, ktoré žiakom v dvoch kategóriách odovzdala riaditeľka Rakočevićová.