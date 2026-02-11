Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s predsedom parlamentu Spojenej republiky Tanzánia Mussom Azzanom Zungu, s ktorým hovoril o zlepšení politického dialógu a posilnení bilaterálnej spolupráce.
„Dobré stretnutie a výmena názorov s predsedom parlamentu Tanzánie o zlepšení politického dialógu a posilnení bilaterálnej spolupráce,“ uviedol prezident Vučić na Instagrame.
Zdôraznil, že Srbsko prikladá veľký význam partnerstvám s africkými štátmi, s ktorými chce budovať stabilné a dlhodobé vzťahy založené na vzájomnej dôvere, rešpekte medzinárodného práva a solidarite národov.