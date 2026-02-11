Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová sa stretla dnes so zástupcami Svetovej banky, s ktorými hovorila o programe podpory a financovaní projektov v energetickom sektore so zameraním na plynárenský sektor a energetickú efektívnosť.
Po stretnutí s delegáciou, ktorú viedla manažérka pre oblasť energetiky pre Európu a Strednú Áziu Stephanie Gill, uviedla, že táto finančná inštitúcia má záujem o širší program podpory plynárenského sektora, v rámci ktorého by sa postupne zabezpečilo financovanie výstavby plynových interkonektorov, posilnenia existujúcej plynárenskej infraštruktúry a budovania nových skladovacích kapacít.
„Okrem toho sme hovorili aj o technickej podpore pri rozvoji projektov, ktoré sú v prípravnej fáze. Plyn považujeme za dlhodobé prechodné palivo na ceste k dekarbonizácii, keďže predstavuje základný zdroj energie, a je nevyhnutné budovať infraštruktúru, aby sme splnili ciele definované v strategických dokumentoch,“ uviedla ministerka a doložila, že je naším cieľom výstavba plynovej interkonekcie so Severným Macedónskom, pre ktorú máme vypracovanú štúdiu uskutočniteľnosti a ktorá je pre srbský aj macedónsky úsek financovaná z prostriedkov Európskej únie. Podľa jej slov tým spôsobom sa otvára ďalší alternatívny smer zásobovania plynom.
Ministerka zdôraznila, že Srbsko plánuje pokračovať v projekte Čistá energia a energetická efektívnosť pre občanov, ktorý sa úspešne realizuje v spolupráci so Svetovou bankou a v rámci ktorého sa poskytujú dotácie na opatrenia energetickej efektívnosti pre domácnosti.
„Do konca roka 2027 pridelíme dotácie približne 50 000 domácnostiam a naším cieľom je pokračovať v tomto programe,“ uviedla ministerka a dodala, že zvyšovaním energetickej efektívnosti znižujeme spotrebu aj emisie škodlivých plynov.
Ministerka tiež poukázala na citeľné úspory v rodinných rozpočtoch občanov, ktorí s podporou štátu energeticky zmodernizujú svoje domácnosti.