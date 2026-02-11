V roku, keď Matica srbská, najstaršie literárne, kultúrne a vedecké združenie Srbov, oslavuje veľké jubileum dvoch storočí od svojho založenia, Galéria Matice srbskej pripravuje výstavu Umelecká zbierka Matice srbskej, venovanú prezentácii jedinečnej umeleckej zbierky, ktorá vznikala kontinuálne od roku 1826 až po súčasnosť, uvádza sa v oznámení.
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v pondelok 16. februára o 12.00 hodine, v deň, keď bola Matica srbská založená. Prítomným sa prihovoria Tijana Palkovljevićová-Bugarská, riaditeľka Galérie Matice srbskej, Dragan Stanić, predseda Matice srbskej, a Stanislava Jovanovićová-Mindićová, autorka výstavy.
Táto výstava, prostredníctvom starostlivo vybraných umeleckých diel, predstavuje zložitú históriu a výnimočnú hodnotu umeleckej zbierky Matice srbskej, ktorá vznikala paralelne s rozvojom samotnej inštitúcie a jej trvalou misiou – starostlivosťou o kultúru, jazyk, literatúru, umelecké tvorenie a vedu srbského národa.
Okrem portrétov umelecká zbierka zahŕňa aj početné medaily, plakety, diplomy a vyznamenania, ktoré si Matica srbská počas dvoch storočí svojej existencie objednávala alebo prijímala pri príležitosti významných výročí a ocenení za prínos k rozvoju srbského kultúrneho a spoločenského života.