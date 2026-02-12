1541 – bolo založené mesto Santiago de Chile.
1650 – Brezno sa stalo slobodným kráľovským mestom.
1736 – vo Viedni sa konal sobáš následníčky trónu Márie Terézie a Františka Štefana Lotrinského.
1773 – Mária Terézia vydala nariadenie o usadení a zamestnaní Rómov, čím bolo Rómom zakázané kočovať, používať svoj jazyk či dokonca sobášiť sa medzi sebou. Rómske deti sa mali dávať na výchovu do sedliackych rodín a všetci Rómovia sa mali usadiť, riadne sa zamestnať. Jej pokus sa však skončil neúspechom.
1768 – narodil sa rímskonemecký a rakúsky cisár, český a uhorský kráľ František I., vnuk Márie Terézie.
1809 – narodil sa anglický bádateľ, prírodovedec, biológ a tvorca evolučnej teórie Charles Darwin.
1809 – narodil sa 16. americký prezident Abraham Lincoln.
1841 – narodil sa spisovateľ Laza Kostić. Bol aj prvým predsedom Srbskej novinárskej spoločnosti (dnes Združenie novinárov Srbska).
1866 – narodil sa v Dolnom Kubíne spisovateľ a lekár Ladislav Nádaši Jégé. Medzi jeho najznámejšie diela patria historické próz Wieniawského legenda a román Adam Šangala.
1912 – Pu Yi, posledný čínsky cisár, abdikoval. Po 2000 rokoch tak prestalo existovať čínske cisárstvo.
2019 – vstúpila do platnosti Prespanská dohoda, ktorou bol aj úradne zmenený názov Macedónska na Severné Macedónsko.