Dom zdravia Nový Sad bude počas 15., 16. a 17. februára – pripomínania si Dňa štátnosti Srbska pracovať podľa zmenených pracovných hodín.
Službukonajúci lekári budú pracovať podľa rozvrhu platného pre víkendové dni, takže v prípade urgentných stavov 14., 15., 16. a 17. februára budú dospelí občania môcť vyhľadať pomoc v Ambulancii Jovana Jovanovića-Zmaja od 7.00 do 20.00 h, zatiaľ čo službukonajúci pediatri budú pracovať v rovnakom období v ambulancii Rumenačka.
Ambulancie v prímestských sídliskách Petrovaradín, Kać, Kovilj, Futog a Kysáč počas uvedených dní budú mať službu od 7.00 do 10.00 h.
Tímy domácej liečebnej služby budú 16. a 17. februára navštevovať svojich pacientov od 7.00 do 20.00 h, zatiaľ čo samostatní terénni technici Služby budú pracovať počas všetkých dní sviatku od 7.00 do 19.00 h.
Patronátna služba bude navštevovať porodené ženy a novorodencov v pondelok a utorok 16. a 17. februára od 7.00 do 13.30 h. Pre telefonické poradenstvo bude k dispozícii telefónne číslo 064 808 8181.
Laboratórium, gynekológia, stomatológia a špecializovaná služba nebudú pracovať, rovnako ako aj call centrum Domu zdravia Nový Sad.
Nočná služba bude prebiehať podľa bežného rozvrhu v ambulancii Novo naselje od 20.00 do 7.00 h.
Prvý riadny pracovný deň po sviatku je streda 18. februára.
Zdroj: Dom zdravia Nový Sad