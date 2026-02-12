Trojdňové pripomínanie si Dňa štátnosti na Gymnáziu Branka Radičevića v Starej Pazove úspešne ukončili včera v popoludňajších hodinách, keď v aule ustanovizne usporiadali záverečný program k tomuto sviatku.
Verejná hodina dejín, ktorej sa zúčastnili početní hostia, rodičia a priatelia gymnázia, sa začala štátnou hymnou v podaní chóru gymnázia.
O veľkom významne Dňa štátnosti sa v príhovore zmienila Ľudmila Rakočevićová, riaditeľka Gymnázia Branka Radičevića.
Išlo o interdisciplinárnu hodinu, ktorá pozostávala z niekoľkých častí sprítomňujúcich udalosti a osobnosti späté s Dňom štátnosti. O prvom srbskom povstaní, začiatkoch štátnosti, Milošovi Obrenovićovi, obrancoch ústavy, Dimitrijovi Davidovićovi a Stretenjskej ústave hovorili narátori – žiaci školy: Maša Popovićová, Rastko Gagić, Dunja Lemaićová, Vukašin Petrović a Maja Semjanovová.
Autorskú báseň Blago zarecitovala Mina Vukelićová. Program, ktorý vznikol ako výsledok viactýždňovej práce, bol prispôsobený dospelým aj žiakom. Premietané boli aj videopráce žiakov z voliteľných predmetov. Tak, ako sa verejná hodina začala, členovia chóru ju aj ukončili – jednou z najznámejších srbských vlasteneckých piesní Tamo daleko.
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s tamojším KUS Branka Radičevića a časť ich mládežníckeho súboru bola oblečená v ľudových krojoch. Pri tejto príležitosti gymnázium nadviazalo spoluprácu aj s Ekonomicko-obchodnou školou Vuka Karadžića v Starej Pazove a jej žiaci pod vedením profesorov z odborov kuchár a cukrár pripravili tzv. srbský stôl so slanými a sladkými pochúťkami.