V Novom Sade sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Ministerstva pre európsku integráciu, UNOPS (Úrad OSN pre projektové služby), Mesta Nový Sad, Regionálnej rozvojovej agentúry Báčka a obcí Apatín, Báč, Báčska Palanka, Báčsky Petrovec a Odžaci pri príležitosti začatia aktivít na vypracovaní Územnej stratégie urbánnej oblasti mesta Nový Sad a týchto piatich obcí.
Vypracovanie stratégie sa realizuje v rámci Programu podpory integrálneho územného rozvoja EU INTEGRA v spolupráci s Ministerstvom pre európsku integráciu a UNOPS.
UNOPS poskytne miestnym samosprávam technickú podporu pri tvorbe strategického dokumentu, ktorý definuje smery budúceho rozvoja tohto funkčného územia.
V mene Mesta Nový Sad sa na stretnutí zúčastnila členka Mestskej rady poverená urbanizmom, bytovými záležitosťami, majetkom a majetkovo-právnymi vzťahmi a investíciami Mirjana Markovićová. Okrem predstaviteľov zapojených samospráv boli prítomní aj zástupcovia Regionálnej rozvojovej agentúry Báčka, ktorá v tomto procese vystupuje ako partnerská organizácia.
Počas stretnutia bolo zdôraznené, že okrem Mesta Nový Sad a partnerských obcí do projektu budú zapojení odborníci z oblasti urbanizmu, ekonomiky, ochrany životného prostredia, dopravy, kultúry a turizmu, ako aj predstavitelia inštitúcií, hospodárstva, občianskej spoločnosti a samotní občania.