Stredou sa na Zimných olympijských hrách odštartoval dlho očakávaný hokejový turnaj mužov. Vzhľadom na to, že tentoraz na olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo hrajú aj hokejisti z NHL ligy, pred nami je množstvo zaujímavých súbojov.
Pripomíname, že už vo februári 2024 oznámila IIHF dohodu s NHL o prerušení časti súťaže, aby umožnila hráčom tejto ligy zúčastniť sa na olympijských hrách po prvýkrát od roku 2014. Pôvodne sa plánovalo, že sa hráči z NHL zúčastnia aj v roku 2022, ale pre pandémiu COVID-19 sa od toho predsa vtedy odstúpilo.
Kým ženský turnaj vrcholí práve vo štvrtok zápasom posledného kola skupiny A medzi Fínskom a Kanadou, mužský turnaj sa začal len včera.
O veľké prekvapenie sa postarali Slováci, ktorí v úvodnom zápase presvedčivo zvíťazili nad Fínskom – obhajcom olympijského zlata z Pekingu 2022 – výsledkom 4 : 1.
Slovenská verejnosť je nadšená výkonom hokejistov a krátko po zaslúženom triumfe sa už začalo písať o tom, že tím bol podcenený a má ambície na medailu. Slovensko však musí byť obozretné, keďže sa turnaj len začal a nemalo by dovoliť, aby eufória ovládla kompletnú zostavu.
Dva góly v úvodom stretnutí strelil Juraj Slafkovský, po jednom pridali Dalibor Dvorský a Adam Ružička.
Zároveň je toto pre Slovákov historicky prvé víťazstvo nad Fínskom na zimných olympijských hrách a prvé na vrcholnom podujatí takmer po 22 rokoch.
V druhom kole skupiny B Švédsko výsledkom 5 : 2 porazilo Taliansko, takže po prvých zápasoch sú Švédi a Slováci v čele tabuľky.
Súťaž sa naplno rozbieha dnes – na programe sú štyri zápasy. V skupine A hrajú Švajčiarsko – Francúzsko a Česko – Kanada, kým v skupine C zohrajú Lotyšsko – USA, tiež Nemecko – Dánsko.
Na hokejovom turnaji, tak v dámskej, ako aj v mužskej kategórii, je dôležité, že po skupinovej fáze nie je eliminovaný ani jeden tím. Tie z najnižších pozícii postupujú do play-off a aj tak stále zostávajú v boji o medailu.
Slovensko v Pekingu v roku 2022 obsadilo tretie miesto v skupine, ale potom v play-off najprv prekonalo Nemecko a vo štvrťfinále USA. Dostali sa Slováci do semifinále, ale v tej fáze prehrali proti Fínsku. V boji o bronz deklasovali Švédov 4 : 0, takže veľmi úspešne uzavreli ten turnaj.
Triumf nad Fínskom na štarte podujatia v Miláne zabezpečil Slovensku dobrú pozíciu pred pokračovaním turnaja. Veľmi potešujúce by bolo, ak by sa slovenským hokejistom podarilo minimálne zopakovať výkon z predchádzajúcich zimných olympijských hier.
Hokejový turnaj sa však len začal a pred nami a pred nami je ešte 11 veľmi zaujímavých dní. Turnaj v mužskej konkurencii vyvrcholí v posledný deň olympijských hier, teda 22. februára.