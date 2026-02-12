Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes absolvoval jednodňovú návštevu v Ankare a na letisku ho privítal minister priemyslu a technológie Turecka. Následne sa v Prezidentskom paláci stretol s prezidentom Turecka Recepom Tayyipom Erdoğanom.
„Hovorili sme o všetkých konkrétnych otázkach, najmä o tureckých investíciách v Srbsku, ako aj o významných infraštruktúrnych projektoch, na ktorých sa podieľa Turecko a jeho spoločnosti. Teší ma rast obchodnej výmeny medzi našimi krajinami, čo má pre Srbsko veľký význam, keďže Turecko patrí medzi jeho najdôležitejších obchodných partnerov. Osobitne by som sa chcel poďakovať Turecku za to, že prijalo účasť na EXPO. Podporujem aj iniciatívu prezidenta Erdogana na vytvorenie Balkánskej mierovej platformy a rád sa zúčastním na každom pozvaní v tomto smere,“ uviedol prezident Vučić.
Uskutočnilo sa aj plenárne zasadnutie delegácií dvoch štátov. Spolu s Vučićom v delegácii boli aj ministri: Marko Ðurić, Bratislav Gašić, Usame Zukorlić a Adrijana Mesarovićová.