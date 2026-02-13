869 – zomrel Cyril, jeden z dvoch bratov – slovanských vierozvestcov (Cyril a Metod).
1141 – zomrel uhorský kráľ Belo II. Slepý.
1327 – v Trnave uzavreli spojenectvo proti Habsburgovcom uhorský kráľ Karol I. Róbert a český kráľ Ján Luxemburský.
1542 – zomrela (popravili ju pre nedokázané cudzoložstvo) anglická kráľovná Catherine Howardová, piata manželka kráľa Henricha VIII.
1633 – do Ríma pricestoval taliansky astronóm Galileo Galilei, kam ho predvolali pred inkvizičný súd.
1663 – Kanada sa stala francúzskou kolóniou.
1769 – narodil sa ruský spisovateľ a bájkar Ivan Andrejevič Krylov. Jeho najznámejšími dielami sú bájky Vlk a baránok, Orol a sliepka či Statočný osol.
1795 – v USA otvorili prvú štátnu univerzitu, ktorou bola Univerzita v Severnej Karolíne.
1867 – vo Viedni sa uskutočnila premiéra svetoznámeho valčíka Na krásnom modrom Dunaji od Johanna Straussa.
1883 – zomrel nemecký hudobný skladateľ Richard Wagner.
1895 – francúzsky chemik Louis Lumiére získal patent na kinematograf.
1935 – vo Vysokých Tatrách otvorili 12. majstrovstvá sveta klasických lyžiarskych disciplínach,
1960 – na Saharskej púšti Francúzsko uskutočnilo svoj prvý pokusný výbuch jadrovej bomby.
2008 – austrálsky premiér Kevin Rudd vydal historické vyhlásenie, v ktorom sa ospravedlnil domorodým Austrálčanom – aborigénom za príkoria z minulosti.
2013 – zomrel Mića Orlović, dlhoročný novinár, redaktor a moderátor RTS.