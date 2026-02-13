Aulu školskej budovy v Báčskom Petrovci včera podvečer zaplnilo množstvo maskovaných žiakov, ktorí sa prišli predviesť a zabaviť. Aj tohto roku sa Detský zväz a učitelia Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci vynasnažili a organizovali maškarnú besiedku.
Už vopred vyzvali žiakov nižších ročníkov, ako aj ich rodičov a súrodencov, aby sa zúčastnili maškarného plesu. Takto si deti aspoň raz do roka aj v petrovskom prostredí užijú karnevalovú náladu, akú poznajú aj vo svete.
Večierok pod maskami sa začal zhromaždením žiakov nižších ročníkov zahalených do masiek, vyrobených vlastnoručne za pomoci rodičov, ostatnej rodiny, alebo tých kúpených. Z poschodia školy ich spoza zábradlia povzbudzovali rodičia a starí rodičia, keď sa predvádzali pred osobitnou komisiou, ktorá masky hodnotila. Triedy žiakov od prvákov po štvrtákov sa jedna za druhou predstavili na maškaráde.
Na úvod sa prítomným prihovorila predsedníčka komisie Emília Valentíková-Labátová a predstavila aj ostatných členov komisie. Boli medzi nimi Daniela Marková z petrovského gymnázia a Anna Séčová-Pintírová z múzea. Spolu s nimi masky hodnotili aj žiaci Daniela Filipovićová a Strahinja Malić.
Kým komisia vyhodnotila najoriginálnejšie ručne vyrobené masky a odovzdala ich autorom diplomy, žiaci sa v aule spoločne zabávali pri tanci a známych melódiách, ktoré majú aj vlastné choreografie.
Na záver komisia z celkového počtu predvedených masiek vybrala tie najoriginálnejšie. Títo žiaci budú reprezentovať petrovské prostredie na nadchádzajúcom karnevale masiek v Novom Sade, ktorý sa uskutoční ako 31. ročník Maškarády Múzea Vojvodiny už v piatok 20. februára.