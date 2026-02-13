Dnes sa začína 62. ročník Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, ktorá zhromažďuje viac ako 1 000 účastníkov z viac ako 115 krajín vrátane 60 hláv štátov a vlád, 100 ministrov zahraničných vecí a zástupcov veľkých medzinárodných organizácií, medzi nimi predstaviteľov Európskej únie, NATO, ASEAN, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe či Svetovej banky.
Medzi účastníkmi je aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, ktorého bude v delegácii sprevádzať minister zahraničných vecí Marko Đurić.
Na podujatí sa okrem iných očakáva ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz a ďalší predstavitelia.