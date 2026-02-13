Komorný zbor Nádeje organizuje už 15. ročník seminára zborového spevu Nová pieseň, ktorý sa uskutoční v Pivnici v sobotu 22. februára. Tento vzdelávací a hudobný program je určený pre všetkých milovníkov zborového spevu – od začínajúcich spevákov až po skúsených členov zborov.
Seminár sa koná v štandardnom februárovom termíne a je známy tým, že spája ľudí nielen v rámci speváckeho vzdelávania, ale aj v priateľskom a tvorivom spoločenstve. Účastníci majú možnosť prehĺbiť techniku spevu, rozvíjať výrazový prejav a spoznať nové skladby z repertoára zborovej hudby.
Seminár bude viesť Dr. Juraj Súdi, ktorý je od prvých ročníkov jeho hlavným lektorom.
Podujatie ponúka spevákom nielen vzdelávanie, ale aj možnosť stretnúť sa s inými nadšencami zborového spevu z rôznych speváckych kolektívov, rozšíriť svoje skúsenosti a nadviazať nové kontakty.