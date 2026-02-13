V Bruseli včera prebiehal žreb skupín UEFA Ligy národov v sezóne 2026/2027. Srbsko, ktoré si vo vydaní tejto súťaže v sezóne 2024/2025 zachovalo status selekcie z elitnej A divízie, bude v novom cykle zaradené do skupiny A2 a rivalmi sú Nemecko, Holandsko a Grécko.
Rozhodlo tak losovanie a kalendár duelov bude náhradne určený. Známe je len to, že prvé štyri kolá na programe budú od 24. septembra do 6. októbra 2026, posledné dve sa budú hrať v novembri aktuálneho roka.
Srbsko, ako vieme, v predchádzajúcom vydaní obsadilo tretie miesto v konkurencii Španielska, Dánska a Švajčiarska a potom si zachovalo status v A divízii po triumfe nad Rakúskom v play-off.
UEFA Liga národov 2026/2027 bude piatou sezónou tejto súťaže. V marci roku 2027 na programe bude štvrťfinále Ligy A, do ktorého postúpia dve najlepšie selekcie z každej zo štyroch skupín, ako aj play-off o postup/zostup medzi Ligami A/B a B/C. V júni 2027 na programe bude aj finálový turnaj štyroch najlepších, čiže víťazov štvrťfinále.
Obhajcom titulu je Portugalsko, ktoré zvíťazilo vo finále v roku 2025 po triumfe nad Španielskom po lepšom strieľaní penált. Záverečný turnaj sa hral v Nemecku.
Národné tímy UEFA sú rozdelené do štyroch líg, pričom Ligy A, B a C majú po šestnásť tímov rozdelených do štyroch skupín po štyroch. Liga D má šesť tímov rozdelených do dvoch skupín po troch.
Ako sme spomenuli, bude toto piate vydanie UEFA Ligy národov. Ide o relatívne novú súťaž, ktorej cieľom bolo nahradenie priateľských zápasov.
Zároveň, ako sa už ukázalo, je dodatočným spôsobom postupu na Majstrovstvá Európy či Majstrovstvá sveta a túto možnosť zvlášť využívajú na papieri slabšie reprezentácie, ktoré si nezabezpečia postup na Euro či Mundial prostredníctvom regulárnej kvalifikácie.
Napríklad cez play-off UEFA Ligy národov si postup na šampionát Starého kontinentu zabezpečilo Severné Macedónsko v roku 2021 či Gruzínsko v roku 2024.
Výkony Srbska v Lige národov
Naša selekcia pri premiérovom vydaní súťaže v sezóne 2018/2019 hrala v Lige C. V konkurencii Rumunska, Čiernej Hory a Litvy obsadila prvé miesto a postúpila do B ligy. V ďalšom cykle naši v skupine s Maďarskom, Ruskom a Tureckom boli tretí a zachovali si status v B lige.
V treťom cykle v skupine s Nórskom, Švédskom a Slovinskom bolo Srbsko prvé a postúpilo do elitnej A triedy.
Bolo to v období, keď naši futbalisti hrali na vysokej úrovni a vtedy získali prvé miesto v skupine Ligy národov, ale v rozhodujúcom zápase v boji o postup na Mundial 2022 v Katare porazili Portugalsko v Lisabone a vybojovalo si priamy postup.
Od tej chvíle nejako v našej reprezentácii prišiel drastický pokles, atmosféru nezlepšil ani postup na Euro 2024 a veľmi skromné vydania pokračovali aj v ďalšom kvalifikačnom cykle, zatiaľ poslednom – v boji o postup na tohtoročný Mundial.
Ako vieme, na lavičke národného tímu je nový tréner Veljko Paunović, ktorý podpísal zmluvu s Futbalovým zväzom Srbska do roku 2030 a od neho sa očakáva, že do reprezentácie vráti pozitívne ovzdušie, ktoré za dôsledok bude mať oveľa lepšie vydania v porovnaní s tými, aké sme sledovali v poslednom niekoľkoročnom období.