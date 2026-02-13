Vláda Srbska prijala nariadenie o určení Programu kontroly kvality ovzdušia v štátnej sieti, ktorým sa zvyšuje počet meracích miest a počet znečisťujúcich látok sledovaných v národnej monitorovacej sieti.
Zvýšením počtu meracích miest sa zabezpečia komplexnejšie údaje, ktoré sú základom pre prijímanie konkrétnych opatrení na čistejší vzduch prinášajúcich výsledky, uvádza sa v oznámení.
Týmto dokumentom je na rok 2026 zabezpečených celkovo 50 miliónov dinárov na kontinuálne financovanie monitoringu, pričom prijatie nariadenia potvrdzuje, že boj za čistejší vzduch je jednou z priorít štátu, ako aj snahu o ešte efektívnejší národný systém monitorovania.
Nariadenie predpokladá, že monitoring budú vykonávať Agentúra pre ochranu životného prostredia, 17 ústavov a inštitútov verejného zdravotníctva po celom Srbsku a Inštitút pre baníctvo a metalurgiu Bor.