Primátor mesta Nový Sad Žarko Mićin prijal v radnici veľvyslanca Spojeného kráľovstva Edwarda Fergusona. Ocenil dobrú spoluprácu s britským veľvyslanectvom a pripomenul partnerské vzťahy s mestom Norwich, ktoré trvajú od roku 1989.
Rozhovory sa týkali najmä spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania a informačno-komunikačných technológií. Po minuloročnej technologickej konferencii vo Vedecko-technologickom parku sa na jar plánuje ďalšie stretnutie britských a srbských odborníkov. Zástupcovia sa zhodli, že dobré bilaterálne vzťahy vytvárajú priestor pre spoločné projekty v oblasti zelenej energie, digitálnych inovácií a modernizácie infraštruktúry.