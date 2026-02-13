Primátor Nového Sadu Žarko Mićin sa v Študentskom kultúrnom centre Nový Sad zúčastnil na prezentácii Príručky na realizáciu výučby na témy ochrany pred diskrimináciou a podpory rovnosti, ktorú pripravil poverenec pre ochranu rovnosti s podporou Ministerstva školstva Srbska a Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Srbsku.
„Srbsko má silný antidiskriminačný právny rámec založený na rešpektovaní ľudských práv a slobôd. Ústavou Srbska a ďalšími zákonnými a podzákonnými aktmi, ako aj ratifikovanými medzinárodnými dokumentmi o ľudských právach, je zaručená rovnosť všetkých a zakázaná akákoľvek forma diskriminácie. Príručka bude predstavovať významný doplnkový nástroj pre všetkých pedagogických pracovníkov, aby ešte zodpovednejšie pracovali na zvyšovaní kvality vzdelávania prostredníctvom podpory ľudských práv, rovnosti a rešpektovania rozmanitosti,“ povedal primátor Žarko Mićin.
Okrem primátora sa prezentácie zúčastnili a vystúpili aj Milan Antonijević, poverenec pre ochranu rovnosti Republiky Srbsko, minister školstva Dejan Vuk Stanković, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Edward Ferguson a asistentka tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Danijela Kostićová.
Nasledovala prezentácia príručky, ako aj dielňa pre učiteľov na témy ochrany pred diskrimináciou a podpory rovnosti.