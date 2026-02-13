Odborná služba Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok ukončila práce na sanácii dverí Rímskokatolíckeho kostola Mena Panny Márie v Novom Sade, ktoré boli poškodené v dôsledku požiaru 8. januára tohto roku.
Po tom, ako boli bočné dvere vrátené a namontované, kostol navštívili primátor Nového Sadu Žarko Mićin, predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová, riaditeľ Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok Vladimir Kubet a riaditeľ Ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok mesta Nový Sad Dalibor Rožić v sprievode farára Rímskokatolíckeho kostola Mena Panny Márie, opáta Mons. Attilu Zselléra.
„Snažili sme sa, aby spôsobená škoda bola odstránená v čo najkratšom čase a čo najkvalitnejším spôsobom, majúc na zreteli význam tohto objektu, ktorý je symbolom Nového Sadu. Naše mesto má veľmi bohaté architektonicko-historické a kultúrne dedičstvo a objekty, ako je tento, ktoré obdivujú návštevníci zo všetkých kútov sveta. Ešte dôležitejšie však je, že Nový Sad je multinárodné a multikonfesionálne prostredie, ktoré je príkladom harmonického spolužitia a krásy rozmanitosti. Nový Sad po stáročia symbolizuje najvyššie ľudské hodnoty tolerancie a vzájomnej úcty, ale aj ochrany spoločného majetku, a som si istý, že to tak aj zostane. Na jednotlivé incidenty treba reagovať rýchlo a vyslať jasný signál, že sú neprípustné, tak ako sa to stalo aj v tomto prípade,“ zdôraznil primátor Nového Sadu Žarko Mićin.