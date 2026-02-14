Aj tohto roku si v ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove pripomenuli 14. február – Deň zamilovaných. Oslava sa konala včera v aule školy a aj tentoraz žiaci preukázali svoju kreativitu, hlavne písaním básní a zhotovovaním plagátov.
Najlepšie žiacke práce boli ocenené sladkosťami. Žiačky ôsmeho ročníka k tomu vyrobili krásnu krabicu lásky, do ktorej počas celého týždňa žiaci vsúvali listy pre svojich kamarátov, ktoré na tejto valentínskej oslave rozdávali.
Tento deň je aj príležitosťou na zdôraznenie dôležitosti lásky, úcty a vzájomnej podpory, čím sa posilňujú priateľské väzby medzi žiakmi. Týmto spôsobom sa Deň lásky stáva nielen sviatkom zaľúbených, ale aj dňom, keď sa oslavuje priateľstvo a spolupatričnosť.
Atmosféra bola veselá a všetci si užívali spoločné aktivity a výmenu krásnych slov a odkazov.