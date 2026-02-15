1564 – narodil sa svetoznámy taliansky astronóm, fyzik, matematik a filozof Galileo Galilei.
1637 – zomrel uhorský a český kráľ, rímsko-nemecký cisár Ferdinand II. Habsburgský.
1710 – narodil sa francúzsky kráľ Ľudovít XV. z dynastie Bourbonovcov.
1763 – Hubertsburským mierom sa skončila sedemročná vojna o Sliezsko medzi Pruskom a Rakúskom.
1835 – v Srbskom kniežatstve bola prijatá Sretenjská ústava, prvá ústava v moderných srbských dejinách. Napísal ju tajomník kniežaťa Miloša Obrenovića Dimitrije Davidović podľa francúzskej a belgickej ústavy.
1857 – zomrel ruský hudobný skladateľ Michail Ivanovič Glinka, predstaviteľ ruskej národnej hudby v období romantizmu. Skomponoval prvú ruskú národnú operu Ivan Susanin. Jeho ďalšia známa opera je Ruslan a Ľudmila.
1897 – narodila sa slovenská spisovateľka a pedagogička Ružena Jilemnická, manželka spisovateľa Petra Jilemnického.
1903 – vyrobili prvého amerického plyšového medvedíka už predtým nazvaného podľa 26. prezidenta USA Theodora Roosevelta – Teddy Bear.
1928 – prvé lietadlo juhoslovanského civilného letectva Potez 29-2, jediné lietadlo prvej juhoslovanskej leteckej spoločnosti Aeroput, letelo z Belehradu do Záhrebu. Prvými cestujúcimi boli riaditeľ leteckej spoločnosti a piati novinári.
1942 – zomrel srbský hudobný skladateľ a dirigent Stanislav Binički, autor skladby Marš na Drinu, riaditeľ Belehradskej opery (1920 – 1925). V roku 1899 založil Belehradský vojenský orchester a spolu so Stevanom Mokranjcom aj Srbskú hudobnú školu.
2003 – Vatikán sprístupnil časť tajných archívnych materiálov, týkajúcich sa vzťahu Svätej stolice a Nemecka v rokoch 1922 – 1939.
2011 – v líbyjskom meste Al Baidi vypukli protivládne protesty inšpirované udalosťami v Egypte a Tunisku, ktoré sa potom rozšírili do celej krajiny a viedli k zvrhnutiu Muammara al-Kaddáfího, ktorý v tejto krajine vládol posledných 42 rokov.
2013 – výbuch meteoru nad ruským mestom Čeľabinsk zranil 1 491 ľudí a poškodil vyše 4 300 budov.
2015 – Kolinda Grabarová-Kitarovićová sa stala novou prezidentkou Chorvátska a prvou ženou na čele tejto krajiny v histórii zložením prísahy na Námestí sv. Marka v Záhrebe.