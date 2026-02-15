Organizácia záložných vojenských veliteľov v Novej Pazove zorganizovala dnes slávnosť pri príležitosti 15. februára – Dňa štátnosti, ktorý sa označuje aj ako Deň štátnosti.
Pri tejto príležitosti v tamojšej základnej škole usporiadali dvojhodinový slávnostný program, ktorý sa začal štátnou hymnou v podaní miestnej speváckej skupiny Mládežníckeho KUS svätého Sávu, ktorá viackrát počas programu vystúpila s vlasteneckými piesňami. V mene hostiteľskej organizácie predseda Zdenko Gašić privítal početných hostí, medzi ktorými aj predstaviteľov organizácií záložných vojenských veliteľov Vojvodiny a Srbska, Vojska Srbska z 204 Vzduchovo-leteckej brigády, Obce Milići z Republiky Srbskej a z lokálnej samosprávy.
Na veľký význam tohto sviatku pripomenuli a svojráznu historickú retrospektívu podali viacerí rečníci (Zdenko Gašić, generál – podplukovník Dr. Vinko Pandurević, plukovník Milorad Jolović, generál major Milorad Stupar, Marko Savić, predseda Obce Milići).
V druhej časti programu nasledovalo odovzdávanie ďakovných listín za výnimočnú spoluprácu, ktorú má Organizácia záložných vojenských veliteľov v Novej Pazove s viacerými ustanovizňami, jednotlivcami a kolektívmi.
Organizácia záložných vojenských veliteľov v Novej Pazove predsedovi Obce Stará Pazova Đorđemu Radinovićovi odovzdala ku Dňu štátnosti jatagan Miloša Obrenovića, kým k tomuto dňu sa mu uznania na znak úcty a dlhoročnej spolupráce dostali aj zo Zväzu organizácií záložných vojenských veliteľov Srbska a Združenia vojenských dobrovoľníkov Srbska 1990 – 1999.