Na tradičnom podujatí Mačkare občania Golubiniec znázorňujú starodávne magicko-náboženské obrady, na ktoré si s osobitným nadšením pripravujú primerané masky.
Podujatie sa začalo včera jazdcami z Golubiniec na koňoch, ktorí išli po dedine a oznamovali, že v nedeľu budú Mačkare. Zvuk kopýt, pestré kroje a duch starých tradícií znamenali začiatok najveselšieho podujatia v Srieme.
Tento fašiangový zvyk priniesli Chorváti, keď sa prisťahovali z Dalmácie do Golubiniec a má viac ako 250 rokov, hoci sa v histórii neudržiaval v kontinuite.
Pre nepriaznivé daždivé počasie namiesto karnevalového sprievodu ulicami Golubiniec a ústredného programu pred zámkom Šlos Mačkare 2026 dnes v popoludňajších hodinách sa museli uskutočniť v aule ZŠ 23. októbra, kde sa konala prehliadka vyše 200 maskovaných účastníkov podujatia. Okrem predstaviteľov z viacerých miest Srbska tentoraz zahraničnými hosťami boli účastníci z Chorvátska, z Đakova.
Svojím významom, tradíciou a rozsahom sa Mačkare od roku 2024 stali súčasťou organizácie Európskych karnevalových miest, čím sa Golubinci dostali na mapu významných karnevalových centier v Európe. Organizátorom podujatia je chorvátsky Kultúrno-osvetový spolok Tomislav a hlavným patrónom Obec Stará Pazova. Toto podujatie je zaradené medzi najvýznamnejšie podujatia v Obci Stará Pazova.