Počas včerajšej návštevy delegácie z Azerbajdžanu bolo podpísaných sedem bilaterálnych dokumentov o spolupráci, medzi ktorými je aj Dohoda o rozvoji, projektovaní, výstavbe a riadení elektrárne s plynovo-parným cyklom v Srbsku.
Dokumenty boli vymenené za prítomnosti prezidenta Srbska Aleksandra Vučića a prezidenta Azerbajdžanu Ilhama Aliyeva.
Podpísaná bola aj dohoda o spolupráci v oblasti bezpečnosti potravín, memorandum o porozumení medzi ministerstvami hospodárstva Srbska a Azerbajdžanu, ďalej medzi Ministerstvom informovania a telekomunikácií Srbska a Agentúrou pre rozvoj médií Azerbajdžanu.
Medzi podpísanými dokumentmi je aj memorandum o spolupráci v oblasti kultúry na obdobie rokov 2026 až 2030, ako aj memorandum o porozumení v oblasti športu.
Siedmym podpísaným dokumentom je memorandum o porozumení v oblasti zdravotného poistenia medzi Republikovým fondom zdravotného poistenia (RFZO) a Štátnou agentúrou pre povinné zdravotné poistenie Azerbajdžanu.