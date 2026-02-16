Spoločnosť Elektroprivreda Srbije (EPS) informuje, že pravidelným platiteľom aj vo februári umožnili dodatočný čas na uplatnenie sedempercentnej zľavy na všetky januárové účty zaplatené do 24. februára.
„Domácnosti, ktoré využívajú výhradne elektronické faktúry za elektrickú energiu, môžu získať zľavu vo výške sedem percent, ak januárový účet uhradia do 24. februára,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti s tým, že to isté platí aj pre spotrebiteľov, ktorí si sami odčítavajú stav elektromerov.
Zdôrazňujú, že aj títo občania môžu namiesto do 20. februára zaplatiť účet do 24. februára a získať tak zľavu vo výške šesť percent.