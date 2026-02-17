Pekne upravené nechty boli vždy odrazom hygieny a starostlivosti o seba. Nielen u žien. Ženy si nechty farbili ešte okolo roku 3000 pred naším letopočtom v Číne, keď sa laky na nechty vyrábali z včelieho vosku, vaječných bielkov, želatíny a rastlinných farieb. Rok 1932 sa považuje za rok vzniku tekutého laku na nechty, čiže laku, aký dnes poznáme. Veda a technológia sa rozvíjali a v roku 2010 vznikli dnes veľmi populárne gél laky.
Ktoré sú ich prednosti a prečo sú populárne?
V prvom rade gél lak vydrží dlhšie ako klasický lak na nechty, lebo má pevnejší povrch. Konkrétne: nezačnú sa vám olupovať končeky nechtov po dlhšom umývaní riadu. Každej žene s nalakovanými nechtami sa to určite aspoň raz v živote stalo. Vyzerá to zle a musíte si to opraviť. Ak máte gél lak, ten drží aj 3 týždne. Kto má silnú a dobre pripravenú nechtovú platničku, gél lak si bude musieť dávať dolu iba kvôli vyrasteniu nechtov. Ďalšou prednosťou je, že vám menej poškodí nechtovú platničku, ako pri postupe spevňovania nechtov gélom alebo pri predĺžení nechtov. Ak máte precíznu ruku, gélové nechty si veľmi ľahko môžete robiť samy doma. Stačí si kúpiť UV/LED lampu a gélové laky. Toto je tiež dobrá solúcia, ak vám život komplikuje fakt, že si musíte každé tri týždne objednávať termín u vašej „nechtárky“. A tzv. nechtárky sú dnes veľmi hľadané a u tých dobrých si počkáte aj na termín.
Avšak nechtárky v Európskej únii väčšiu časť gélových lakov na nechty, a niektoré aj všetky, museli vyhodiť. Od 1. septembra 2025 v EÚ bola zakázaná zložka TPO (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) vo všetkých kozmetických výrobkoch. Táto látka bola klasifikovaná ako CMR 1B – potenciálne toxická pre reprodukciu, kancerogénna alebo mutagénna. TPO v gél lakoch je vlastne fotoiniciátor a používa sa na to, aby sa lak rýchlo vytvrdol pod UV/LED lampou. Dobrá vec je, že značky gél lakov na nechty, ktoré chcú byť v EÚ legálne, začali reformulovať svoje laky tak, že začali používať alternatívne fotoiniciátory, ktoré sú v EÚ povolené. Bohužiaľ, v Srbsku sa ale laky s TPO ešte stále používajú. Viete, aké laky používa vaša nechtárka? Majúc na zreteli informáciu o nebezpečnosti TPO v lakoch, stalo by za to preveriť.
A HEMA-free?
Okrem spomínaného TPO v gél lakoch, druhá látka, na ktorú treba vzpriamiť pozornosť je HEMA. Je to chemikália, ktorá spraví povrch nechta pevným a lesklým. HEMA nie je zakázaná v EÚ, ale patrí medzi najčastejšie alergény v nechtovej kozmetike. Môže vyvolať svrbenie, začervenanie alebo vyrážky okolo nechtov alebo prstov. Riziko je vyššie najmä pri neodbornom nanášaní alebo pri kontakte materiálu s pokožkou. Veľa žien už má alergiu a ani o tom nevie. Často sa prejaví až po mesiacoch alebo aj rokoch.
Aj keď sa gél laky zdajú byť bežná a zanedbateľná súčasť každodennej starostlivosti, predsa je veľmi dôležité vedieť, čo si dávame na svoje nechty.