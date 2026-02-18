1546 – zomrel kresťanský náboženský reformátor, zakladateľ evanjelickej cirkvi a protestantského hnutia Martin Luther.
1564 – zomrel taliansky renesančný sochár, maliar, staviteľ a básnik Michelangelo Buonarroti, jedna z najvýznamnejších tvorivých osobností v dejinách umenia.
1864 – narodila sa v Martine národnokultúrna pracovníčka, úspešná ochotnícka herečka a organizátorka ženského hnutia, predsedníčka spolku Živena Anna Halašová-Mudroňová. Zomrela roku 1954.
1885 – po prvý raz vyšla kniha Dobrodružstvá Huckleberryho Finna od Marka Twaina.
1897 – narodil sa v Nadlaku (Rumunsko) spisovateľ, novinár a prekladateľ Peter Suchanský, ktorý svoje zážitky z Brazílie pretavil aj do dobrodružných románov ako napríklad Zelené peklo, Diamantové údolie alebo Záhadná krajina. Zomrel roku 1979.
1930 – americký astronóm Clyde Tombaugh objavil planétu Pluto.
1932 – narodil sa Miloš Forman, český režisér. Zomrel roku 2018.
1933 – narodila sa Yoko Ono, japonská umelkyňa a hudobníčka.
1954 – narodil sa John Travolta, americký herec.
1993 – Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu o vytvorení medzinárodného tribunálu na posúdenie osôb zodpovedných za porušovanie ľudských práv a vojnové zločiny na území bývalej Juhoslávie.
2019 – Novak Đoković získal štvrtýkrát v kariére ocenenie Laureus za najlepšieho športovca planéty.
2021 – Porfirije, dovtedy metropolita Záhrebu a Ľubľany, bol zvolený za patriarchu Srbskej pravoslávnej cirkvi.