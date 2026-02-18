Členky Oltárneho krúžku žien evanjelického CZ v Pivnici pripravujú aj tento rok bazár oblečenia pre dospelých, deti a mladistvých. Podujatie sa uskutoční v piatok 20. a v sobotu 21. februára v sieni Diakonického domu od 10.00 do 16.00 hodiny.
Návštevníci si budú môcť vybrať zo zachovaného odevu za symbolické ceny. Cieľom bazára je ponúknuť kvalitné veci za dostupnú cenu, podporiť činnosť Oltárneho krúžku žien a zároveň prispieť k zmysluplnému využitiu odevov, ktoré môžu poslúžiť ďalším rodinám.
Organizátorky srdečne pozývajú všetkých členov cirkevného zboru i širšiu verejnosť.