Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera pricestoval do Indie, kde sa zúčastní jedného z najdôležitejších globálnych samitov, venovaného technológiám, ktoré tvarujú budúcnosť – India-AI Impact Summit 2026.
Dnes sa stretol s premiérom Indie Narendrom Modim. Zdôraznil, že Srbsko vníma Indiu ako spoľahlivého a strategicky významného partnera v Ázii a že chceme prehĺbiť hospodársku výmenu a podporiť nové investičné projekty. Vyzdvihol, že Srbsko chce s Indiou zintenzívniť spoluprácu najmä v oblastiach informačných technológií, inovácií a digitálnej transformácie, pretože verí, že spoločne môžeme vytvárať udržateľné investície a podporiť rast na obojstranný prospech.
V rámci tejto návštevy sa prezident Vučić stretne aj s prezidentkou Indie Droupadi Murmuovou.